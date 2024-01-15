Тренер Анкалаева – о подготовке к Перейре во время Рамадана: «Мы стараемся идти на тренировку ближе к вечеру»

Тренер рассказал, как Анкалаев будет готовиться к Перейре во время Рамадана.

«Если это будет титульный бой, то надо будет готовиться нормально, и мы приготовимся. В целом все зависит от настроя Магомеда. Он на многое способен. Я вижу, что он делает в зале, и могу вам сказать, что он очень многое может.

Мне кажется, что пока чуть‑чуть эмоциональные нагрузки ему мешают. Это немного давит на него и на наших спортсменов в принципе. Мы стараемся идти на тренировку ближе к вечернему времени, ближе к завершению поста. И сразу после тренировки мы отпускаем пост, принимаем пищу, пьем воду.

Я бы просто в такой момент больше работал над техникой и над тактикой, я бы не делал тяжелые тренировки, не работал бы много над физикой. Силовую работу уже не давал бы в такой месяц», – сказал тренер полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов.

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