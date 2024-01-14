Хавьер Мендес призвал перестать обсуждать возвращение Хабиба: «Он верен данному слову»

Хавьер Мендес резко отреагировал на слухи о возвращении Хабиба в UFC.

«Хватит обсуждать чушь о возвращении Хабиба и наших с ним тренировках. Ничего подобного не произошло. Мы не обсуждаем тренировки. И никогда не обсуждали. Хабиб по-прежнему верен своим словам. Он уделяет время семье, не секундирует бойцов и не собирается драться.

Он был в Дубае несколько дней, только вчера уехал. О бое не было сказано ни слова. Никаких тренировок, вообще ничего. Мы вместе делаем кардио, но не отрабатываем ни кикбоксинг, ни ММА. Так что заканчивайте с кликбейтом», – сказал бывший тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес, возглавляющий зал AKA в Сан-Хосе (Калифорния).

Нурмагомед Нурмагомедов: «Хабиб тренируется для себя. Он не готовится к бою с Эдвардсом»

Соннен объявил, что Хабиб вернулся к тренировкам с Мендесом: «На это должна быть причина. Он тренируется не просто так»