Хавьер Мендес призвал перестать обсуждать возвращение Хабиба: «Он верен данному слову»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес резко отреагировал на слухи о возвращении Хабиба в UFC.

«Хватит обсуждать чушь о возвращении Хабиба и наших с ним тренировках. Ничего подобного не произошло. Мы не обсуждаем тренировки. И никогда не обсуждали. Хабиб по-прежнему верен своим словам. Он уделяет время семье, не секундирует бойцов и не собирается драться.

Он был в Дубае несколько дней, только вчера уехал. О бое не было сказано ни слова. Никаких тренировок, вообще ничего. Мы вместе делаем кардио, но не отрабатываем ни кикбоксинг, ни ММА. Так что заканчивайте с кликбейтом», – сказал бывший тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес, возглавляющий зал AKA в Сан-Хосе (Калифорния).

Нурмагомед Нурмагомедов: «Хабиб тренируется для себя. Он не готовится к бою с Эдвардсом»

Соннен объявил, что Хабиб вернулся к тренировкам с Мендесом: «На это должна быть причина. Он тренируется не просто так»

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1 комментарий
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Где-то взгрустнул один Соннен
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