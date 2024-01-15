Хабиб посетил матч «Милан» – «Рома» и встретился с Ибрагимовичем

Теги Рома Милан Златан Ибрагимович серия А Италия UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Милане.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил матч Серии А между «Миланом» и «Ромой» на «Сан-Сиро».

Перед матчем Хабиб встретился с бывшим игроком «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который сейчас занимает пост советника владельца клуба.

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8 комментариев
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Хабиб ррям фанат всех клубов. А Ибра огромный
+4
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+4
Ответ Elkorazon01
Какое отношение это имеет к спорту? Вам выкладывать нечего?
Легенда футбола Ибра присутствовал на матче своего бывшего клуба, чем не добрая новость?!)
+3
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+3
Ответ Max Zhomkov
всем пофиг
Если тебе пофиг то почему ты тут отписался? Пройди мимо
+2
0
+2
наконец-то Хабиб встретил своего фаната
+1
0
+1
Админ только включил матч, судя по ленте новостей 😂
0
0
0
Какое отношение это имеет к спорту? Вам выкладывать нечего?
+2
-2
0
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