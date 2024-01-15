Хабиб посетил матч «Милан» – «Рома» и встретился с Ибрагимовичем

Хабиб Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Милане.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил матч Серии А между «Миланом» и «Ромой» на «Сан-Сиро».

Перед матчем Хабиб встретился с бывшим игроком «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который сейчас занимает пост советника владельца клуба.

Хавьер Мендес призвал перестать обсуждать возвращение Хабиба: «Он верен данному слову»

Нурмагомед Нурмагомедов: «Хабиб тренируется для себя. Он не готовится к бою с Эдвардсом»