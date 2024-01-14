Анкалаев готов драться с Перейрой на UFC 300, несмотря на Рамадан

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Алекс Перейра UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев согласен драться с Алексом Перейрой на турнире UFC 300.

«Если мне дадут шанс побиться за пояс с Перейрой, мы сделаем это очень красиво и зрелищно. Готов ли я драться на UFC 300? Конечно, готов. Я жду сообщения», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 14 апреля. Анкалаев – мусульманин. В 2024 году с 11 марта по 9 апреля верующие держат пост во время Рамадана.

Тренирующий Перейру Тейшейра – о победе Анкалаева: «Отличный нокаут, скоро увидимся»

Анкалаев ответил Тейшейре: «Я готов, вам не придется ждать долго»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Было бы очень круто.Ну а с партером Перейры он выглядит для Магомеда просто кормом
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий