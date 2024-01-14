Анкалаев готов драться с Перейрой на UFC 300, несмотря на Рамадан

Магомед Анкалаев согласен драться с Алексом Перейрой на турнире UFC 300.

«Если мне дадут шанс побиться за пояс с Перейрой, мы сделаем это очень красиво и зрелищно. Готов ли я драться на UFC 300? Конечно, готов. Я жду сообщения», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 14 апреля. Анкалаев – мусульманин. В 2024 году с 11 марта по 9 апреля верующие держат пост во время Рамадана.

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