Нурмагомед Нурмагомедов: «Хабиб тренируется для себя. Он не готовится к бою с Эдвардсом»

Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг слухи о возвращении племянника в MMA.

«Хавьер Мендес заявил, что Хабиб тренируется с ним, чтобы подготовиться к бою с Леоном Эдвардсом? Нет, он тренируется для себя. Поддерживать форму – это святое дело», – заявил Нурмагомед Нурмагомедов.

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