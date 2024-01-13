Нурмагомед Нурмагомедов: «Хабиб тренируется для себя. Он не готовится к бою с Эдвардсом»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг слухи о возвращении племянника в MMA.

«Хавьер Мендес заявил, что Хабиб тренируется с ним, чтобы подготовиться к бою с Леоном Эдвардсом? Нет, он тренируется для себя. Поддерживать форму – это святое дело», – заявил Нурмагомед Нурмагомедов.

Соннен объявил, что Хабиб вернулся к тренировкам с Мендесом: «На это должна быть причина. Он тренируется не просто так»

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