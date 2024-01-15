Бетербиев пошутил над словами Бивола: «Как он мог подписать контракт на бой со мной, если у меня был еще один соперник? Дмитрий – настоящий боксер»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев пошутил о слухах про контракт на бой с Дмитрием Биволом.

«Он всегда так говорит. Последние пять лет Бивол всем говорит, что следующий бой проведет со мной. Дмитрий говорит, что уже подписал контракт. Как он мог что-то подписать, когда у меня был другой оппонент?

Он настоящий боксер, понимаете? Я ничего не знаю о дате боя или о чем-то еще. А Бивол уже подписал контракт. Как он это сделал? С боксерами всегда так», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

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