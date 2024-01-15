Стивенсон – о бое Бивола и Бетербиева: «Артур – убийца, но я ставлю на Дмитрия»

Шакур Стивенсон ставит на победу Дмитрия Бивола в бою с Артуром Бетербиевым.

« – убийца, но я ставлю на . Толкните меня, когда бой будет приближаться, я буду принимать ставки», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу в легком весе .

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