Стивенсон – о бое Бивола и Бетербиева: «Артур – убийца, но я ставлю на Дмитрия»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Шакур Стивенсон Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон ставит на победу Дмитрия Бивола в бою с Артуром Бетербиевым.

«Артур Бетербиев – убийца, но я ставлю на Дмитрия Бивола. Толкните меня, когда бой будет приближаться, я буду принимать ставки», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу в легком весе Шакур Стивенсон.

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2 комментария
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Разбудите меня, когда Бивол уснёт.
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Ответ Johnny Walker
Разбудите меня, когда Бивол уснёт.
Долго спать будешь. Нет такой разницы в классе для нокаута в обе стороны.
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