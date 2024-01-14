Тренер Бивола: «Дима подписал контракт на бой с Бетербиевым. Мы будем готовы уже в конце апреля»

Тренер Дмитрия Бивола высказался о возможном поединке с Артуром Бетербиевым.

«Дима дал согласие на этот бой и даже подписал, грубо говоря, предварительный контракт – что следующий бой будет объединительным. Как на это будет реагировать другая сторона – не знаю.

Мы будем готовы провести бой уже в конце апреля – начале мая», – сказал тренер Геннадий Машьянов.

Арум заявил, что Бетербиев будет готов к бою с Биволом к июлю-2024

Тренер Бивола – о бое Бетербиева и Смита: «Есть вопросы к судье – Артур ударил по затылку»