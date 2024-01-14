Тренер Бивола: «Дима подписал контракт на бой с Бетербиевым. Мы будем готовы уже в конце апреля»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Тренер Дмитрия Бивола высказался о возможном поединке с Артуром Бетербиевым.

«Дима дал согласие на этот бой и даже подписал, грубо говоря, предварительный контракт – что следующий бой будет объединительным. Как на это будет реагировать другая сторона – не знаю.

Мы будем готовы провести бой уже в конце апреля – начале мая», – сказал тренер Геннадий Машьянов.

Арум заявил, что Бетербиев будет готов к бою с Биволом к июлю-2024

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10 комментариев
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Ответ muslim95
Дима твой бегал от Артура, вот дождался его 40 -летия, удивительно, что он не оттянул этот бой до пенсии БТР
Парень, который деклассировал Канело бегал от Артура? Самому не смешно?
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Ответ muslim95
Дима твой бегал от Артура, вот дождался его 40 -летия, удивительно, что он не оттянул этот бой до пенсии БТР
Дима в отличии от Артура подписал контракт) ах да, там у Артура опять рамадан наступает)
+6
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Прекрасно знает что в марте по апрель рамадан.
+9
-7
+2
Ответ Tim Ismail
Прекрасно знает что в марте по апрель рамадан.
Насколько я знаю, Рамадан заканчивается 9го апреля, и во-вторых это спорт. Дима делом показывает, что он готов драться, а вот готов ли Артур вскоре узнаем. Не быть же в простое ещё полгода из-за чьих-то предпочтений.
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Ответ besik
Дима в отличии от Артура подписал контракт) ах да, там у Артура опять рамадан наступает)
пруфы на стол!
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Ответ Егор Крид58
деклассировал Альвареса Мейвезер)) . Бивол выиграл 115: 113! это разве разгром?
Все видели эти 115:113)
Можно было как минимум 118:110 ставить в таком одностороннем бою
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Ответ Егор Крид58
деклассировал Альвареса Мейвезер)) . Бивол выиграл 115: 113! это разве разгром?
так это нарисованный счет
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