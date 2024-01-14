Бетербиев – о бое с Биволом: «Конечно, я хочу четвертый пояс»
Артур Бетербиев хочет драться за титул абсолютного чемпиона мира.
«Да, конечно, мне нужен четвертый пояс. Это будет означать, что в полутяжелом весе я добился своего. Это много значит для меня, вершина», – сказал Артур Бетербиев, защитивший титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе, нокаутировав Каллума Смита.
Напомним, что поясом по версии WBA владеет Дмитрий Бивол, победивший в декабре-2023 Линдона Артура.
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