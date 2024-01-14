Арум заявил, что Бетербиев будет готов к бою с Биволом к июлю-2024
Бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева может состояться летом-2024.
Об этом сообщил босс Top Rank и промоутер Артура Бетербиева Боб Арум. По его словам, Бетербиев будет готов к бою с Дмитрием Биволом через три месяца после окончания Рамадана.
Напомним, что священный месяц для мусульман начнется 11 марта и закончится 9 апреля.
Бетербиев – о бое с Биволом: «Конечно, я хочу четвертый пояс»
Боксёры и так выходят на ринг пару раз в год, некотрые и того реже, и при этом тщательно подбирая себе соперников. Хотел бы посмотреть на подобное в вышеуказанных видах спорта;))