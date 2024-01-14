Арум заявил, что Бетербиев будет готов к бою с Биволом к июлю-2024

Теги Боб Арум полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева может состояться летом-2024.

Об этом сообщил босс Top Rank и промоутер Артура Бетербиева Боб Арум. По его словам, Бетербиев будет готов к бою с Дмитрием Биволом через три месяца после окончания Рамадана.

Напомним, что священный месяц для мусульман начнется 11 марта и закончится 9 апреля.

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3 комментария
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Опять у Артура рамадан , а после него будут бегать муслимы и рассказывать как Дима бегает от Артура)
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А Дима должен подождать почти семь месяцев, пока кто-то свои ритуалы выполнит. Во всём мире спортсмены вне зависимости от конфессий играют на протяжении всего сезона - футбол, баскетбол, теннис и т.д. Они же не говорят, что им нужно будет месяцок подождать, пока они всё завершат.
Боксёры и так выходят на ринг пару раз в год, некотрые и того реже, и при этом тщательно подбирая себе соперников. Хотел бы посмотреть на подобное в вышеуказанных видах спорта;))
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Ответ besik
Опять у Артура рамадан , а после него будут бегать муслимы и рассказывать как Дима бегает от Артура)
Просто интересно, почему православные не ищут отмазок по религии?) у нас же постов поболее даже будет))
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