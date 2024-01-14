Арум заявил, что Бетербиев будет готов к бою с Биволом к июлю-2024

Бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева может состояться летом-2024.

Об этом сообщил босс Top Rank и промоутер Артура Бетербиева Боб Арум. По его словам, Бетербиев будет готов к бою с через три месяца после окончания Рамадана.

Напомним, что священный месяц для мусульман начнется 11 марта и закончится 9 апреля.

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