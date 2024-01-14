Тренер Бивола – о бое Бетербиева и Смита: «Есть вопросы к судье – Артур ударил по затылку»

Тренер Дмитрия Бивола раскритиковал рефери боя Артура Бетербиева и Каллума Смита.

«Что ожидалось – то и случилось. Все так, как и должно было быть. Смит, конечно, не пользуется ни ростом, ни длиной рук. Он работал в той манере, в которой было нужно Артуру – на средней и ближней дистанции. В итоге Артур сделал все как надо.

Есть определенные вопросы. Но к судьям, а не к боксерам. При том, что Артур во всех отношениях превосходил Смита, в концовках своих последних боев он каким-то образом все равно наносил удар по затылку. И этот бой не стал исключением – Смит получил удар по затылку.

Но это не к боксеру вопрос, а к судье. Судья молчал – и давал возможность бить. А это запрещенный удар», – сказал тренер Геннадий Машьянов.

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