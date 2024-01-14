Кадыров поздравил Бетербиева: «Мы гордимся нашим братом, который возносит доброе имя Чечни на весь мир»

Рамзан Кадыров поздравил Артура Бетербиева с победой над Каллумом Смитом.

«В двадцатый раз из двадцати боев показал всему миру, что он лучший в своей весовой категории и не случайно владеет сразу тремя чемпионскими поясами.

Несмотря на блестящие победы и огромную славу, Бетербиев всегда остается скромным и очень религиозным человеком, достойным сыном чеченского народа.

Мы все гордимся, что у нас есть такой благородный брат, который титаническим трудом возносит доброе имя нашей республики на весь мир!» – написал в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бетербиев переезжает соперников и в 38. Теперь идет за Биволом