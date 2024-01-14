Кадыров поздравил Бетербиева: «Мы гордимся нашим братом, который возносит доброе имя Чечни на весь мир»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Рамзан Кадыров бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Рамзан Кадыров поздравил Артура Бетербиева с победой над Каллумом Смитом.

«В двадцатый раз из двадцати боев Артур Бетербиев показал всему миру, что он лучший в своей весовой категории и не случайно владеет сразу тремя чемпионскими поясами.

Несмотря на блестящие победы и огромную славу, Бетербиев всегда остается скромным и очень религиозным человеком, достойным сыном чеченского народа.

Мы все гордимся, что у нас есть такой благородный брат, который титаническим трудом возносит доброе имя нашей республики на весь мир!» – написал в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бетербиев переезжает соперников и в 38. Теперь идет за Биволом

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17 комментариев
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Канады же а не Чечни нет?
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+9
Ответ Виталий Попов
уточните, есть гражданство Чечни?
Виталий, такого гражданства нет вообще.
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Реально скромный Артур! С Победой!
+8
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он возносит только Канаду всю жизнь , причем тут Чечня вообще
+3
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Ответ Greg Jackson
Я же говорю у многих какие-то комплексы. Для меня стало шоком что дагестанец пишет что "надеюсь переедут чеченца" ))) Что поделать, такова жизнь!
Не факт, что это дагестанец)))
+2
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+2
Ответ Виталий Попов
уточните, есть гражданство Чечни?
Виталий, ты подписан на Овечкина, он играет в НХЛ и аллилуйя у него есть гражданство США!!! Он получается американец теперь и не имеет никакого отношения к России? Взрослый же человек раз даже на сайте почти 7 лет.
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Ответ rusichi
Greg Jackson, меня удивляет категоричное мнение некоторых нас здесь. У меня минусов больше, чем плюсов, особенно на этих ветвях. В футболе комментирую в основном Челси, и то пацаны минусуют по делу и не по делу)) Уверяю тебя, дружище, мне много лет, на данном ресурсе давно и плюсы ни к чему. И да. С Артуром знаком) И еще) За комплименты кавказцам здесь в основном минусуют
ветка бокса тут вообще специфична - по делу нуль, межнациональное почему-то вверх, поп-безобразие почему-то вверх, и главное весь цвет в виде комментаторов так же тут начинает страдать деменцией
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Ответ Greg Jackson
Комментарий удален модератором
Greg Jackson, меня удивляет категоричное мнение некоторых нас здесь. У меня минусов больше, чем плюсов, особенно на этих ветвях. В футболе комментирую в основном Челси, и то пацаны минусуют по делу и не по делу)) Уверяю тебя, дружище, мне много лет, на данном ресурсе давно и плюсы ни к чему.
И да. С Артуром знаком)
И еще) За комплименты кавказцам здесь в основном минусуют
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+2
Ответ Greg Jackson
Ну дай Бог тебе здоровья 👍 Просто твои комментарии во всем этом враждебном мраке как лучик света 😂
Спасибо) Значит, я не одинок. Нас как минимум двое. С Русиком -трое) А это уже не лучик, а настоящий свет. Жму руку🤝
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Ответ rusik krasav4ik
почему на спортсе все такие токсичные =/ ладно мимо шутишь, а так минусят все подряд
Я же говорю у многих какие-то комплексы. Для меня стало шоком что дагестанец пишет что "надеюсь переедут чеченца" )))
Что поделать, такова жизнь!
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+1
Ответ Greg Jackson
Комментарий удален модератором
почему на спортсе все такие токсичные =/ ладно мимо шутишь, а так минусят все подряд
+2
-1
+1
Ответ rusichi
Реально скромный Артур! С Победой!
Комментарий удален модератором
Ответ Greg Jackson
Виталий, ты подписан на Овечкина, он играет в НХЛ и аллилуйя у него есть гражданство США!!! Он получается американец теперь и не имеет никакого отношения к России? Взрослый же человек раз даже на сайте почти 7 лет.
Пруфы будут что у Овечкина есть гражданство США?)
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Ответ Greg Jackson
Комментарий удален модератором
Минус тебе не я поставил. Видимо, это какой-то показатель для тебя. Но плюс мой.
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Ответ rusichi
Джон, у Артура двойное гражданство
уточните, есть гражданство Чечни?
+2
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Ответ rusichi
Greg Jackson, меня удивляет категоричное мнение некоторых нас здесь. У меня минусов больше, чем плюсов, особенно на этих ветвях. В футболе комментирую в основном Челси, и то пацаны минусуют по делу и не по делу)) Уверяю тебя, дружище, мне много лет, на данном ресурсе давно и плюсы ни к чему. И да. С Артуром знаком) И еще) За комплименты кавказцам здесь в основном минусуют
Ну дай Бог тебе здоровья 👍
Просто твои комментарии во всем этом враждебном мраке как лучик света 😂
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Ответ JhonWhick
Канады же а не Чечни нет?
Джон, у Артура двойное гражданство
+2
-2
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Дон дигидон сразу примазался)
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