Джо Роган – о Бетербиеве: «Никто другой не затаскивает оппонентов в ад, как это делает Артур»

Теги Артур Бетербиев UFC Джо Роган бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Джо Роган поздравил Артура Бетербиева с победой над Каллумом Смитом.

«Никто другой не затаскивает оппонентов в ад, как Артур Бетербиев. Его рекорд – 20-0 с 20 нокаутами. Он первый, финишировавший Каллума Смита.

Надеюсь, перед уходом на пенсию он получит те супербои, которые заслужил. Еще надеюсь, что люди оценят, как невероятно страшны его стиль и навыки», – написал в соцсетях комментатор UFC Джо Роган.

Бетербиев переезжает соперников и в 38. Теперь идет за Биволом

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2 комментария
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Ответ Isa Babaev
Бивол потушит хайп Артура
главное, чтобы Битер не потушил самого Бивола.
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