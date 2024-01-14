Джо Роган – о Бетербиеве: «Никто другой не затаскивает оппонентов в ад, как это делает Артур»

Джо Роган поздравил Артура Бетербиева с победой над Каллумом Смитом.

«Никто другой не затаскивает оппонентов в ад, как . Его рекорд – 20-0 с 20 нокаутами. Он первый, финишировавший .

Надеюсь, перед уходом на пенсию он получит те супербои, которые заслужил. Еще надеюсь, что люди оценят, как невероятно страшны его стиль и навыки», – написал в соцсетях комментатор UFC Джо Роган.

Бетербиев переезжает соперников и в 38. Теперь идет за Биволом