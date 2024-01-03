Стрикленд признался, что укусил дю Плесси во время драки на UFC 296: «Хотел вырвать ему ухо»

Шон Стрикленд укусил Дрикуса дю Плесси во время драки на UFC 296.

«Очень рад, что драку сняли не под прямым углом. Я укусил его. Помню, как он обхватил меня, и я подумал, что хочу укусить его. Хотел вырвать из него кусок плоти, откусить ухо.

Я помню, как сказал себе в тот момент: «Шон, ты не можешь этого сделать, тебе за это достанется. Если ты это сделаешь, то попадешь в тюрьму», – сказал чемпион в среднем весе Шон Стрикленд.

Шон Стрикленд: «Охота на голубей с использованием фейерверков. Кажется, я изобрел новый вид спорта»

Даниэль Кормье: «Усман и Эдвардс хотят перейти в средний вес. Команда дю Плесси уверена в победе над Стриклендом. Почему Шона ни во что не ставят?»