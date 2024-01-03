Стрикленд – о трэштоке дю Плесси: «Есть запрещенные вещи: нельзя говорить о насилии, детях и чужих женах»

Шон Стрикленд раскритиковал трэшток Дрикуса дю Плесси.

«Есть запрещенные темы. Вы не можете говорить о чужой жене, о чьих-то детях, о насилии над детьми. Эти вещи не подлежат обсуждению. Как только дю Плесси пересек черту... Я пытался нахрен игнорировать это, я кипел.

Всякий раз, когда выходит на сцену и шутит об этом дерьме, блин, вы даже не представляете. Я его нахрен убью. Думаю, дело еще в том, что, столкнувшись с насилием в детстве, ты думаешь: «Больше никогда, я убью тебя», – сказал чемпион UFC в среднем весе .

Напомним, в ночь на 21 января Стрикленд и дю Плесси подерутся за титул UFC в Торонто (Канада) на турнире UFC 297.

Стрикленд признался, что укусил дю Плесси во время драки на UFC 296: «Хотел вырвать ему ухо»