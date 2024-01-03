Стрикленд – о трэштоке дю Плесси: «Есть запрещенные вещи: нельзя говорить о насилии, детях и чужих женах»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд раскритиковал трэшток Дрикуса дю Плесси.

«Есть запрещенные темы. Вы не можете говорить о чужой жене, о чьих-то детях, о насилии над детьми. Эти вещи не подлежат обсуждению. Как только дю Плесси пересек черту... Я пытался нахрен игнорировать это, я кипел.

Всякий раз, когда Дрикус выходит на сцену и шутит об этом дерьме, блин, вы даже не представляете. Я его нахрен убью. Думаю, дело еще в том, что, столкнувшись с насилием в детстве, ты думаешь: «Больше никогда, я убью тебя», – сказал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Напомним, в ночь на 21 января Стрикленд и дю Плесси подерутся за титул UFC в Торонто (Канада) на турнире UFC 297.

Стрикленд признался, что укусил дю Плесси во время драки на UFC 296: «Хотел вырвать ему ухо»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, о про жену Гэрри , не напомнишь, кто там говорил?
+1
0
+1
Ответ gosha7202@mail.ru
Да, о про жену Гэрри , не напомнишь, кто там говорил?
это другое😂
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий