Дю Плесси – о слезах Стрикленда на интервью: «Мне жаль Шона, ни один ребенок не заслуживает насилия, но он на 100% лицемер»
Дрикус дю Плесси отреагировал на слезы Шона Стрилкенда во время интервью.
Напомним, что ранее Шон Стрикленд заплакал во время интервью, рассказывая о пережитом в детстве насилии со стороны отца.
«Очень уважаю Шона как бойца, считаю его невероятным. Но считаю ли я его при этом лицемером? На 100%. Понятно, что с детской травмой уже ничего не сделаешь, но если ты знаешь, чего стоит пережить травму, то не надо наносить ее другим.
А Стрикленд именно так и поступает. Да, мне жаль его, ни один ребенок не заслуживает такого, никогда», – сказал средневес ММА Дрикус дю Плесси, который в ночь на 21 января подерется со Стриклендом за титул UFC.
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