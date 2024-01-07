Дю Плесси – о слезах Стрикленда на интервью: «Мне жаль Шона, ни один ребенок не заслуживает насилия, но он на 100% лицемер»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси отреагировал на слезы Шона Стрилкенда во время интервью.

Напомним, что ранее Шон Стрикленд заплакал во время интервью, рассказывая о пережитом в детстве насилии со стороны отца.

«Очень уважаю Шона как бойца, считаю его невероятным. Но считаю ли я его при этом лицемером? На 100%. Понятно, что с детской травмой уже ничего не сделаешь, но если ты знаешь, чего стоит пережить травму, то не надо наносить ее другим.

А Стрикленд именно так и поступает. Да, мне жаль его, ни один ребенок не заслуживает такого, никогда», – сказал средневес ММА Дрикус дю Плесси, который в ночь на 21 января подерется со Стриклендом за титул UFC.

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