Дю Плесси не даст Чимаеву титульный шанс, если станет чемпионом: «В этом нет никакого смысла»

Дрикус дю Плесси считает, что Хамзат Чимаев не заслужил титульный шанс.

«Насколько я знаю, – полусредневес. С кем из средневесов он дрался? Был поединок с Усманом, но тоже из другой весовой категории. Так что в этом нет абсолютно никакого смысла.

UFC обещал ему титульный бой? Как такое возможно? И он уверен, что будет драться с Шоном Стриклендом. Нет, этого не будет. Я стану чемпионом, а ты не получишь титульный шанс», – сказал средневес UFC Дрикус дю Плесси.

В ночь на 21 января дю Плесси подерется с за титул в среднем весе. Бой пройдет в Торонто и возглавит турнир UFC 297.

Хамзат Чимаев: «В следующем поединке я подерусь за пояс. На 100%»

Дю Плесси – о слезах Стрикленда на интервью: «Мне жаль Шона, ни один ребенок не заслуживает насилия, но он на 100% лицемер»