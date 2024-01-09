Хамзат Чимаев: «В следующем поединке я буду драться за пояс. На 100%»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев заявил, что в следующем бою подерется за титул.

«В следующем поединке я буду драться за пояс, это 100%.

У Шона Стрикленда есть хороший соперник – Дрикус дю Плесси. Если он победит этого парня, то мы будем драться. UFC обещали мне этот бой, так что теперь я подожду, кто выиграет, а затем возьму пояс», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.

Напомним, что дю Плесси в ночь на 21 января подерется со Стриклендом за титул UFC.

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3 комментария
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Госопди, дайте уже ему какого-нибудь Каннонира, или другого полноценного средневеса в приличной форме, чтобы он выбил ему мозги и поставил на место...
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За пояс из собачьей шерсти
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за пояс шахида ж надеюсь?
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