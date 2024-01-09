Хамзат Чимаев: «В следующем поединке я буду драться за пояс. На 100%»
Хамзат Чимаев заявил, что в следующем бою подерется за титул.
«В следующем поединке я буду драться за пояс, это 100%.
У Шона Стрикленда есть хороший соперник – Дрикус дю Плесси. Если он победит этого парня, то мы будем драться. UFC обещали мне этот бой, так что теперь я подожду, кто выиграет, а затем возьму пояс», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, что дю Плесси в ночь на 21 января подерется со Стриклендом за титул UFC.
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