Хамзат Чимаев: «В следующем поединке я буду драться за пояс. На 100%»

Хамзат Чимаев заявил, что в следующем бою подерется за титул.

«В следующем поединке я буду драться за пояс, это 100%.

У Шона Стрикленда есть хороший соперник – Дрикус дю Плесси. Если он победит этого парня, то мы будем драться. UFC обещали мне этот бой, так что теперь я подожду, кто выиграет, а затем возьму пояс», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.

Напомним, что дю Плесси в ночь на 21 января подерется со Стриклендом за титул UFC.

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