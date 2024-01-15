Хилл хочет драться с Перейрой: «Этот лев жует камни как плоть»

Джамал Хилл вызвал на бой Алекса Перейру.

«Давай потанцуем, мой мальчик! Этот лев жует камни как плоть», – написал в соцсетях бывший чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл.

Напомним, что Хилл стал чемпионом в январе-2023, победив , тренера и друга нынешнего чемпиона .

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