Хилл хочет драться с Перейрой: «Этот лев жует камни как плоть»
Джамал Хилл вызвал на бой Алекса Перейру.
«Давай потанцуем, мой мальчик! Этот лев жует камни как плоть», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.
Напомним, что Хилл стал чемпионом в январе-2023, победив Гловера Тейшейру, тренера и друга нынешнего чемпиона Алекса Перейры.
Джамал Хилл – о победе Анкалаева: «Все что я вижу – легкие деньги»
Тренирующий Перейру Тейшейра – о победе Анкалаева: «Отличный нокаут, скоро увидимся»