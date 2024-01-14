Джамал Хилл – о победе Анкалаева: «Все что я вижу – легкие деньги»
Джамал Хилл уверен в победе над Магомедом Анкалаевым.
«Все, что я вижу – это легкие деньги», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.
Хилл стал чемпионом в январе-2023, победив Гловера Тейшейру. Летом он порвал ахилл и добровольно отказался от титула.
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