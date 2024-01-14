Джамал Хилл – о победе Анкалаева: «Все что я вижу – легкие деньги»

Джамал Хилл уверен в победе над Магомедом Анкалаевым.

«Все, что я вижу – это легкие деньги», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе .

Хилл стал чемпионом в январе-2023, победив . Летом он порвал ахилл и добровольно отказался от титула.

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