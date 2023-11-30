Перейра хочет драться с Анкалаевым: «Многие говорят, что Магомед – плохой соперник для меня. Выбрал бы бой с ним, а не с Хиллом»

Алекс Перейра объяснил, почему хочет драться с Магомедом Анкалаевым.

«Слышал, многие говорят, что – плохой соперник для меня. Мне это нравится. Если бы сегодня мне были доступны только двое парней, я бы выбрал их.

Если рассуждать дальше, то , конечно, был бы лучше, так как я всегда думаю о победе. Это не было бы верным решением, но для меня было бы лучше так.

Бой с Анкалаевым сложнее. Это действительно хороший вызов для меня. Конечно, у меня есть план под Магомеда. Если бы я мог выбирать соперника, то выбрал бы его, а не Хилла», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Напомним, в январе Анкалаев подерется с в главном событии первого в 2024 году турнира .

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