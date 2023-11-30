Перейра хочет драться с Анкалаевым: «Многие говорят, что Магомед – плохой соперник для меня. Выбрал бы бой с ним, а не с Хиллом»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джонни Уокер Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра объяснил, почему хочет драться с Магомедом Анкалаевым.

«Слышал, многие говорят, что Магомед Анкалаев – плохой соперник для меня. Мне это нравится. Если бы сегодня мне были доступны только двое парней, я бы выбрал их.

Если рассуждать дальше, то Хилл, конечно, был бы лучше, так как я всегда думаю о победе. Это не было бы верным решением, но для меня было бы лучше так.

Бой с Анкалаевым сложнее. Это действительно хороший вызов для меня. Конечно, у меня есть план под Магомеда. Если бы я мог выбирать соперника, то выбрал бы его, а не Хилла», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Напомним, в январе Анкалаев подерется с Джонни Уокером в главном событии первого в 2024 году турнира UFC.

Вадим Немков: «Алекс Перейра – это не чемпионский уровень. Нужно уметь все, а он на ногах еле стоит»

«Магомед ответит за запрещенный удар». Уокер отреагировал на анонс реванша с Анкалаевым

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
если это так , то на данный момент это лучший боец юфс , точнее идеальный для зрителя. не избегает боев и выбирает только интересные бои а не легкие для себя
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ los merengues
Многие так поступают. Тот же Махачев готов драться с любым соперником.
бро, я топил за Махачева когда он еще с Грином не дрался. но с тобой и твоим примером не соглашусь. Ислам на другом уровне и он базовый борец, ну первое что он еще не дрался в другом весе, бразилец уже в двух махаться будет. одно дело борцам вызывать зная что в любой момент могут затащить в глубокие воды , а другое ударнику выходить против них.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ацтек вырубит Буратино.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ фахитос
если это так , то на данный момент это лучший боец юфс , точнее идеальный для зрителя. не избегает боев и выбирает только интересные бои а не легкие для себя
Многие так поступают. Тот же Махачев готов драться с любым соперником.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ фахитос
бро, я топил за Махачева когда он еще с Грином не дрался. но с тобой и твоим примером не соглашусь. Ислам на другом уровне и он базовый борец, ну первое что он еще не дрался в другом весе, бразилец уже в двух махаться будет. одно дело борцам вызывать зная что в любой момент могут затащить в глубокие воды , а другое ударнику выходить против них.
Не совсем согласен, но в то же время он и правда выходил и дрался в разных весах. А махачев пока только на словах. :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий