Джамала Хилла арестовали за избиение брата (TMZ Sports)
Джамал Хилл обвинен в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами.
Об этом сообщает TMZ Sports. 27 ноября полиция Мичигана арестовала Джамала Хилла и поместила под стражу в тюрьме округа Кент, но отпустила бойца в тот же день.
Хиллу предъявили официальные обвинения в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами.
В судебных документах указано, что Хилл избил брата Джеймса Хилла-младшего, нанеся ему серьезные травмы.
Суд над Хиллом состоится в январе-2024, он получил обязательство явиться на заседание.
В последний раз Джамал дрался в январе-2023, когда победил Гловера Тейшейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Затем Хилл получил травму и освободил титул.
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