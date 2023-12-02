Джамала Хилла арестовали за избиение брата (TMZ Sports)

Джамал Хилл обвинен в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами.

Об этом сообщает TMZ Sports. 27 ноября полиция Мичигана арестовала и поместила под стражу в тюрьме округа Кент, но отпустила бойца в тот же день.

Хиллу предъявили официальные обвинения в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами.

В судебных документах указано, что Хилл избил брата Джеймса Хилла-младшего, нанеся ему серьезные травмы.

Суд над Хиллом состоится в январе-2024, он получил обязательство явиться на заседание.

В последний раз Джамал дрался в январе-2023, когда победил и стал чемпионом в полутяжелом весе. Затем Хилл получил травму и освободил титул.

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