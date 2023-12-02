Джамала Хилла арестовали за избиение брата (TMZ Sports)

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл обвинен в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами.

Об этом сообщает TMZ Sports. 27 ноября полиция Мичигана арестовала Джамала Хилла и поместила под стражу в тюрьме округа Кент, но отпустила бойца в тот же день.

Хиллу предъявили официальные обвинения в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами.

В судебных документах указано, что Хилл избил брата Джеймса Хилла-младшего, нанеся ему серьезные травмы.

Суд над Хиллом состоится в январе-2024, он получил обязательство явиться на заседание.

В последний раз Джамал дрался в январе-2023, когда победил Гловера Тейшейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Затем Хилл получил травму и освободил титул.

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5 комментариев
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Понятно всё с ним, давайте тогда бой за титул Анкалаев - Поатан.
+7
-3
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Ответ Мадина Уйгурова
Понятно всё с ним, давайте тогда бой за титул Анкалаев - Поатан.
У Магомеда уже с Уокером вроде как бой назначен
+3
-1
+2
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Ответ Fizkultprivet
Ну вот сначала этот Хилл угрожал избить какого-то пропалестинского демонстранта, а в итоге избил младшего брата)
наверное брат поддерживал Палестину
+1
0
+1
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Ну вот сначала этот Хилл угрожал избить какого-то пропалестинского демонстранта, а в итоге избил младшего брата)
+1
-1
0
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Ответ Максон121
У Магомеда уже с Уокером вроде как бой назначен
Уокеру можно кабель подкинуть под ноги
+1
-1
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