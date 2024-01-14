Тренирующий Перейру Тейшейра – о победе Анкалаева: «Отличный нокаут, скоро увидимся»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Магомед Анкалаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Гловер Тейшейра поздравил Магомеда Анкалаева с победой над Джонни Уокером.

«Отличный нокаут. Скоро мы увидимся с тобой», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и тренер нынешнего чемпиона Алекса Перейры Гловер Тейшейра.

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1 комментарий
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маге, с перейрой надо драться точно так же, как с блаховичем. только сразу же надо борьбу включать, а не ждать до 4 раунда.
в стойке анкалаев, конечно, хорош, но защита от лоу киков у него так себе, перейра, как и блахович, ему в стойке ноги отобьёт.
ну а если в борьбу мага пойдёт, там вообще без шансов. защита от тейкдаунов у перейры нулевая. борец он настолько великолепный, что его адесанья заборол. повалять его раунда два, измотать как следует, а потом уже можно и в стойке брать тёпленького, нокаутировать бразильского колхозника, чтоб не кукарекали хейтеры про "зрелищность"
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