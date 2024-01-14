Тренирующий Перейру Тейшейра – о победе Анкалаева: «Отличный нокаут, скоро увидимся»

Гловер Тейшейра поздравил Магомеда Анкалаева с победой над Джонни Уокером.

«Отличный нокаут. Скоро мы увидимся с тобой», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и тренер нынешнего чемпиона Алекса Перейры Гловер Тейшейра.

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