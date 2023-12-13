Джо Роган: «Джамал Хилл – настоящий вызов для Алекса Перейры»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Джо Роган Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джо Роган считает, что Джамал Хилл способен победить Алекса Перейру.

«Считаю, что Хилл – настоящий вызов для Перейры. Джамалл – снайпер, который знает, как попасть в челюсть. Он обладает высоким бойцовским интеллектом и пугающим ударом. У него действительно страшные руки.

Да, он еще не встречался с бойцами такого уровня. Но то, что он сделал с Гловером Тейшейрой, было очень впечатляюще. Он просто избил его», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

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