Джо Роган: «Джамал Хилл – настоящий вызов для Алекса Перейры»

Джо Роган считает, что Джамал Хилл способен победить Алекса Перейру.

«Считаю, что – настоящий вызов для . Джамалл – снайпер, который знает, как попасть в челюсть. Он обладает высоким бойцовским интеллектом и пугающим ударом. У него действительно страшные руки.

Да, он еще не встречался с бойцами такого уровня. Но то, что он сделал с , было очень впечатляюще. Он просто избил его», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

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