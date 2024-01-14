Бразилец Феррейра вызвал Шару Буллета после победы на UFC Fight Night 234

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Бруно Силва Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Брунно Феррейра вызвал Шарабутдина Магомедова на бой.

«Нокаут? В этом секрет, почему я называю себя Халком. С кем хочу драться дальше? Я готовился в Бразилии вместе с моим другом Бруно Силвой. Шара Буллет, не бегай от меня», – сказал средневес UFC Брунно Феррейра.

Напомним, Шарабутдин Магомедов дебютировал в UFC в октябре-2023, победив Бруно Силву единогласным решением судей.

Шара Буллет намекнул, что может провести бой в марте: «Увидимся в Саудовской Аравии»

Шара Буллет попал в топ-3 самых тестируемых бойцов UFC. На первом месте Пауло Коста

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодцом, Шара. Один бой в UFC и уже вызывают его. Хоть и ноунейм вызвал, но всё равно приятно, что знают. Кайфую вообще, что паренёк из ПОП-ММА залетел в UFC с такой победой.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий