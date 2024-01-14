Бразилец Феррейра вызвал Шару Буллета после победы на UFC Fight Night 234

Брунно Феррейра вызвал Шарабутдина Магомедова на бой.

«Нокаут? В этом секрет, почему я называю себя Халком. С кем хочу драться дальше? Я готовился в Бразилии вместе с моим другом . Шара Буллет, не бегай от меня», – сказал средневес UFC Брунно Феррейра.

Напомним, дебютировал в UFC в октябре-2023, победив Бруно Силву единогласным решением судей.

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