Бразилец Феррейра вызвал Шару Буллета после победы на UFC Fight Night 234
Брунно Феррейра вызвал Шарабутдина Магомедова на бой.
«Нокаут? В этом секрет, почему я называю себя Халком. С кем хочу драться дальше? Я готовился в Бразилии вместе с моим другом Бруно Силвой. Шара Буллет, не бегай от меня», – сказал средневес UFC Брунно Феррейра.
Напомним, Шарабутдин Магомедов дебютировал в UFC в октябре-2023, победив Бруно Силву единогласным решением судей.
Шара Буллет намекнул, что может провести бой в марте: «Увидимся в Саудовской Аравии»
Шара Буллет попал в топ-3 самых тестируемых бойцов UFC. На первом месте Пауло Коста