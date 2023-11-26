Бруно Силва – Шаре Буллету: «Я уважаю тебя и всех русских. Желаю больших успехов»

Теги UFC MMA Бруно Силва Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Бруно Силва поблагодарил Шару Буллета за поединок в Абу-Даби.

«Я не очень хорошо дрался. Поздравляю с победой. Я уважаю тебя и всех русских. Желаю тебе больших успехов», – написал в соцсетях боец UFC Бруно Силва.

Ранее Шарабутдин Магомедов поблагодарил соперника за бой, назвав его пуленепробиваемым.

Напомним, что бойцы дрались в карде турнира UFC 294, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин победил единогласным решением судей.

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13 комментариев

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j30
в этом контексте слово russian нужно переводить как россиян а не русских
+27
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Адам Нинуху
Ответ j30
в этом контексте слово russian нужно переводить как россиян а не русских
можно было давно понять что всех россиян за границей называют русскими
+16
-2
+14
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Александр Александров
Ответ j30
в этом контексте слово russian нужно переводить как россиян а не русских
иностранцы не знают такого, для них русский=россиянин
+8
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Безумный Макс
Ответ j30
в этом контексте слово russian нужно переводить как россиян а не русских
в английском языке не знают о таком слове как россияне 🤣
это Ельцин момент
+8
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j30
Ответ Адам Нинуху
можно было давно понять что всех россиян за границей называют русскими
за границей нету слова русские и россияне , у них есть слово russian, которое переводчики по разному переводят то русский то россияне
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Stingray_
Расист
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Владимир Владимирович
Он может и сказал «русских», но очевидно что он имеет ввиду россиян, и ничего оскорбительного по сути, я мусульманин и ничего катастрофического не вижу 😄👋
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j30
Ответ Безумный Макс
в английском языке не знают о таком слове как россияне 🤣 это Ельцин момент
слово русские тоже не знают , russia переводится россия а слово russian по логике россияне
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Адам Алмарз
Ответ Александр Александров
иностранцы не знают такого, для них русский=россиянин
Вообще забавно что в России по многонациональности превосходит многие страны вместе взятые, но именно в Россию первыми кидают камни говоря о терпимости и межнациональных отношениях.
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j30
Ответ Адам Нинуху
ты что хочешь умник , ты сам найдёшь дорогу куда пойти или подсказать?
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maaRuLOVE
Ответ j30
за границей нету слова русские и россияне , у них есть слово russian, которое переводчики по разному переводят то русский то россияне
Это в России специально так переводят russian-русский. На самом деле иностранцы вообще не закладывают в этот смысл национальность. Russian для них гражданин России , то есть россиянин
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