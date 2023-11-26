Бруно Силва – Шаре Буллету: «Я уважаю тебя и всех русских. Желаю больших успехов»

Бруно Силва поблагодарил Шару Буллета за поединок в Абу-Даби.

«Я не очень хорошо дрался. Поздравляю с победой. Я уважаю тебя и всех русских. Желаю тебе больших успехов», – написал в соцсетях боец UFC Бруно Силва.

Ранее Шарабутдин Магомедов поблагодарил соперника за бой, назвав его пуленепробиваемым.

Напомним, что бойцы дрались в карде турнира UFC 294, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин победил единогласным решением судей.

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