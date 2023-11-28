Шара Буллет – Веттори: «Не сомневаюсь в твоих навыках, но я тоже не из музыкальной школы вышел»

Шарабутдин Магомедов обратился к Марвину Веттори.

« , я жажду разделить с тобой клетку. Мы можем собрать стадионы и дать людям хлеба и зрелищ. Я не сомневаюсь в твоих бойцовских навыках и духе, но я тоже не из музыкальной школы вышел.

Прошу организацию дать мне шанс выйти и показать все, на что я способен», – написал в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

В октябре Магомедов (12-0) успешно дебютировал в UFC, победив единогласный решением судей.

Веттори (19-6-1) в последний раз дрался в июне, когда проиграл .

Веттори принял вызов Шары Буллета: «Будьте осторожны со своими желаниями, потому что иногда они сбываются»

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