Шара Буллет – Веттори: «Не сомневаюсь в твоих навыках, но я тоже не из музыкальной школы вышел»
Шарабутдин Магомедов обратился к Марвину Веттори.
«Марвин Веттори, я жажду разделить с тобой клетку. Мы можем собрать стадионы и дать людям хлеба и зрелищ. Я не сомневаюсь в твоих бойцовских навыках и духе, но я тоже не из музыкальной школы вышел.
Прошу организацию дать мне шанс выйти и показать все, на что я способен», – написал в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.
В октябре Магомедов (12-0) успешно дебютировал в UFC, победив Бруно Силву единогласный решением судей.
Веттори (19-6-1) в последний раз дрался в июне, когда проиграл Джареду Каннониру.
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