Шара Буллет – Веттори: «Не сомневаюсь в твоих навыках, но я тоже не из музыкальной школы вышел»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Марвин Веттори Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов обратился к Марвину Веттори.

«Марвин Веттори, я жажду разделить с тобой клетку. Мы можем собрать стадионы и дать людям хлеба и зрелищ. Я не сомневаюсь в твоих бойцовских навыках и духе, но я тоже не из музыкальной школы вышел.

Прошу организацию дать мне шанс выйти и показать все, на что я способен», – написал в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

В октябре Магомедов (12-0) успешно дебютировал в UFC, победив Бруно Силву единогласный решением судей.

Веттори (19-6-1) в последний раз дрался в июне, когда проиграл Джареду Каннониру.

Веттори принял вызов Шары Буллета: «Будьте осторожны со своими желаниями, потому что иногда они сбываются»

Дана Уайт: «Шара – крутой парень. Но у него нулевая защита от тейкдаунов. Он точно из Дагестана?»

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5 комментариев

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Всем мир
На что он рассчитывает в этом бою, мне интересно. Мне бы хотелось, что бы было наоборот, но Веттори ведь явно сильнее
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Fizkultprivet
Ответ Всем мир
На что он рассчитывает в этом бою, мне интересно. Мне бы хотелось, что бы было наоборот, но Веттори ведь явно сильнее
На скорость, на острые локти, на летящее колено, на фронткик в голову)
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mario-romario
Будет очередное залеживание от макаронника как в бою с холандом.
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Друг Джордана
А мне кажется, что у Шары есть шанс. Может удивить всех. Веттори плотный, с сильным ударом. Но и урона он в последних боях получал не мало, что, вполне, могло сказаться на нем, а может и нет.
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