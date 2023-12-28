Шара Буллет попал в топ-3 самых тестируемых игроков UFC. На первом месте Пауло Коста
В топ-10 наиболее часто тестируемых на допинг бойцов UFC попали два россиянина.
Топ-10 по количеству взятых допинг-проб за 2023 год.
1. Пауло Коста – 36;
2. Джон Джонс – 26;
3. Шарабутдин Магомедов – 25;
4. Ариане Карнелосси – 23;
5. Магомед Анкалаев – 22;
6. Марлон Вера – 21;
7. Джессика Андраде – 21;
8. Камару Усман – 20;
9. Янь Сяонань – 17;
10. Грант Доусон – 16.
Титулы в UFC, выход под Шамана, допинг – как бойцы из России провели 2023-й?
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