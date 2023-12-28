Шара Буллет попал в топ-3 самых тестируемых игроков UFC. На первом месте Пауло Коста

В топ-10 наиболее часто тестируемых на допинг бойцов UFC попали два россиянина.

Топ-10 по количеству взятых допинг-проб за 2023 год.

1. Пауло Коста – 36;

2. Джон Джонс – 26;

3. Шарабутдин Магомедов – 25;

4. Ариане Карнелосси – 23;

5. Магомед Анкалаев – 22;

6. Марлон Вера – 21;

7. Джессика Андраде – 21;

8. Камару Усман – 20;

9. Янь Сяонань – 17;

10. Грант Доусон – 16.

Титулы в UFC, выход под Шамана, допинг – как бойцы из России провели 2023-й?

Анкалаев – Уокеру: «Ты сдался в прошлом поединке. Все это знают»