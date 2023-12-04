Тренер Шары Буллета: «Рубка в конце первого раунда – его главная ошибка. Шара пропустил в ней больше ударов, чем за всю карьеру»
Тренер Шары Буллета назвал главную ошибку бойца в дебютном бою в UFC.
«Самая главная ошибка Шары в том, что он вступил в рубку в конце первого раунда. Если бы он этого не сделал, то Бруно Силве не удалось бы пройти в ноги. В этой рубке он пропустил больше ударов, чем за всю свою карьеру. Люди, знающие Шару, понимают, о чем речь.
Шара молодец, он же в первый раз был на такой большой арене, все это забывают. Мой боец Богдан Гуськов, выступающий в UFC, не справился с этим давлением. 50-тысячная арена сожрала его. Уверен, что на спарринге Богдан убьет Волкана Оздемира в 10 случаях из 10. Но на турнире Гуськов прогорел», – заявил Гор Азизян.
Напомним, что Шарабутдин Магомедов победил единогласным решением судей Бруно Силву в дебютном поединке в UFC.
Бруно Силва – Шаре Буллету: «Я уважаю тебя и всех русских. Желаю больших успехов»
Каким получился UFC 294: Шара Буллет – новый Фергюсон, Махачев идеально исполнил геймплан, а Усман перебил Чимаева