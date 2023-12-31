Шара Буллет намекнул, что может провести бой в марте: «Увидимся в Саудовской Аравии»
Шара Буллет намекнул, что может вернуться в октагон в марте.
«Увидимся в Саудовской Аравии», – написал в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.
Турнир серии Fight Night состоится в Саудовской Аравии 2 марта 2024 года. Ранее стало известно, что на нем выступит боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев.
Магомедов (12-0) успешно дебютировал в UFC в октябре, победив Бруно Силву единогласным решением судей.
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