Шара Буллет намекнул, что может провести бой в марте: «Увидимся в Саудовской Аравии»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет намекнул, что может вернуться в октагон в марте.

«Увидимся в Саудовской Аравии», – написал в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Турнир серии Fight Night состоится в Саудовской Аравии 2 марта 2024 года. Ранее стало известно, что на нем выступит боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев.

Магомедов (12-0) успешно дебютировал в UFC в октябре, победив Бруно Силву единогласным решением судей.

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