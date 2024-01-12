Андрей Орловский: «Был убежден, что Павлович разнесет Аспиналла. Уверен, что это не последняя их встреча»

Теги UFC MMA Андрей Орловский тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Андрей Орловский прокомментировал поражение Сергея Павловича от Тома Аспиналла.

«Безусловно расстроился. Блин, потому что Сергей… Я был убежден, что он разнесет его в одну калитку. Но это бой тяжеловесов, господи: можно выигрывать весь раунд, а в конце пропустить – и все, бой закончен.

Ничего страшного, вернется сильнее. Уверен, что это не последняя встреча с Аспиналлом, так что все нормально», – сказал тяжеловес UFC Андрей Орловский.

Павлович – о проигрыше Аспиналлу: «Сижу в октагоне и думаю: «##### [блин], нокаут»

Сергей Павлович: «Хочу реванш с Аспиналлом»

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1 комментарий
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Да почти все в это верили... Теперь остаётся смотреть как Павлович дальше будет развиваться, сделает ли работу над ошибками или подобно Волкову и прочим будет качаться на качелях.
Добраться до вершины порой легче чем удержаться на ней. Посмотрим.
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