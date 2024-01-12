Андрей Орловский: «Был убежден, что Павлович разнесет Аспиналла. Уверен, что это не последняя их встреча»
Андрей Орловский прокомментировал поражение Сергея Павловича от Тома Аспиналла.
«Безусловно расстроился. Блин, потому что Сергей… Я был убежден, что он разнесет его в одну калитку. Но это бой тяжеловесов, господи: можно выигрывать весь раунд, а в конце пропустить – и все, бой закончен.
Ничего страшного, вернется сильнее. Уверен, что это не последняя встреча с Аспиналлом, так что все нормально», – сказал тяжеловес UFC Андрей Орловский.
Павлович – о проигрыше Аспиналлу: «Сижу в октагоне и думаю: «##### [блин], нокаут»
Добраться до вершины порой легче чем удержаться на ней. Посмотрим.