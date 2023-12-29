Павлович – о следующем бое: «У меня тайм-аут, нужно залечить травмы. Вернусь к лету»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович заявил о паузе в боях до лета-2024.

«Сейчас у меня тайм-аут. Накопились травмы, которые надо залечить. Сейчас есть на это время, надо полностью восстановиться, а потом плавно переходить к тренировочному процессу.

Сейчас сдаю анализы. Позднее будем понимать. Какой-то определенной даты нет. Думаю, бой где-то ближе к лету», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, проигравший Тому Аспиналлу на турнире UFC 295 в ноябре-2023.

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