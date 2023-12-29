Павлович – о возможной потере ауры нокаутера после проигрыша Аспиналлу: «Нужно восстановиться и вернуться»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович заявил, что не боится потери ауры нокаутера после проигрыша Аспиналлу.

«Возможная потеря моей ауры? Никакой проблемы. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Это тяжелый вес, любой удар может решить исход. Что поделать…

Вот я имею такую данность. Нужно восстановиться и вернуться. Нужно забыть этот поединок, вынеся из него опыт, и увидеть свои недостатки, над которыми нужно работать», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, проигравший Тому Аспиналлу на UFC 295 нокаутом в первом раунде.

Павлович – о следующем бое: «У меня тайм-аут, нужно залечить травмы. Вернусь к лету»

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