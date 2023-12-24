Павлович – о проигрыше Аспиналлу: «Сижу в октагоне и думаю: «##### [блин], нокаут»

Сергей Павлович рассказал о первых мыслях после проигрыша Тому Аспиналлу.

«Я тогда сидел и думал: «##### [блин], нокаутом проиграл. Да ладно?». Потом такой: «Окей, хорошо».

Могу ли я пропускать меньше в боях? Знаете, людям со стороны виднее. Все присутствует: и эти, и другие аспекты. Но это все сводится к специальной работе, которая должна быть», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, в ночь на 12 ноября Павлович проиграл нокаутом в первом раунде в бою за временный титул UFC.

Павлович – о причинах поражения Аспиналлу: «Много было нюансов. Самый главный из них – короткое уведомление»

Сергей Павлович: «С Волковым я готов драться только за пояс»