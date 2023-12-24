Павлович – о проигрыше Аспиналлу: «Сижу в октагоне и думаю: «##### [блин], нокаут»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович натив контент Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович рассказал о первых мыслях после проигрыша Тому Аспиналлу.

«Я тогда сидел и думал: «##### [блин], нокаутом проиграл. Да ладно?». Потом такой: «Окей, хорошо».

Могу ли я пропускать меньше в боях? Знаете, людям со стороны виднее. Все присутствует: и эти, и другие аспекты. Но это все сводится к специальной работе, которая должна быть», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, в ночь на 12 ноября Павлович проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде в бою за временный титул UFC.

Павлович – о причинах поражения Аспиналлу: «Много было нюансов. Самый главный из них – короткое уведомление»

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5 комментариев
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Сижу в октагоне, как в темнице сырой,
сраженный ударом орёл молодой.
+5
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+5
Ответ gdeplusovnet
А ты всегда так думаешь, когда получаешь в челюсть.
Просто для уточнения: он в висок получил
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А ты всегда так думаешь, когда получаешь в челюсть.
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я сидел и думал.....а. потом - о,кей! Это он про баню рассказывает?
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Ответ Агалар
Сижу в октагоне, как в темнице сырой, сраженный ударом орёл молодой.
Первое что пришло в голову😂😂
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