Сергей Павлович: «Хочу реванш с Аспиналлом»

Сергей Павлович заявил о желании провести реванш с Томом Аспиналлом.

«Морально уже отошел от боя с Томом Аспиналлом. Это часть моей работы, и если что‑то происходит, значит, так надо. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Я вполне нормально к этому отношусь. Единственное – нужно больше работать, начинать сначала, проводить больше анализа. Все с чистого листа.

Конечно, я хочу реванша. Он молодой парень, я молодой парень, и в дальнейшем мы еще увидимся. Мне без разницы, с кем драться. Сейчас самое основное – восстановление. Это то, чему хочу уделить немалое время, сделать перезагрузку. Мы проверим здоровье, может, найдем какие-то витамины, чтобы подлечить травмы.

Я понимал, что в течение года находился в гонке за пояс, где-то откладывал. Были моменты, которые меня тревожили. Сейчас настало то время, когда нужно все залечить. И вперед», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

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