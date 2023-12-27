Сергей Павлович: «Хочу реванш с Аспиналлом»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович заявил о желании провести реванш с Томом Аспиналлом.

«Морально уже отошел от боя с Томом Аспиналлом. Это часть моей работы, и если что‑то происходит, значит, так надо. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Я вполне нормально к этому отношусь. Единственное – нужно больше работать, начинать сначала, проводить больше анализа. Все с чистого листа.

Конечно, я хочу реванша. Он молодой парень, я молодой парень, и в дальнейшем мы еще увидимся. Мне без разницы, с кем драться. Сейчас самое основное – восстановление. Это то, чему хочу уделить немалое время, сделать перезагрузку. Мы проверим здоровье, может, найдем какие-то витамины, чтобы подлечить травмы.

Я понимал, что в течение года находился в гонке за пояс, где-то откладывал. Были моменты, которые меня тревожили. Сейчас настало то время, когда нужно все залечить. И вперед», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

Павлович – о проигрыше Аспиналлу: «Сижу в октагоне и думаю: «##### [блин], нокаут»

Павлович – о причинах поражения Аспиналлу: «Много было нюансов. Самый главный из них – короткое уведомление»

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1 комментарий
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Серёга, сил и успехов тебе. Положительный парень, надеюсь будем радоваться после твоих боёв всегда
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