Павлович – о причинах поражения Аспиналлу: «Много было нюансов. Самый главный из них – короткое уведомление»

Сергей Павлович высказался о поражении от Тома Аспиналла.

«Много было нюансов. Самый главный из них – короткое уведомление. Я всегда говорю, что нужна полноценная работа под соперника. Нужно стараться по возможности проводить полноценный лагерь.

знал заранее об отмене боя – ? Я думаю, это просто метание воздуха. Смысла говорить об этом нет. Прошел бой, мы видели, как он закончился.

Сейчас нужно откинуть все, что произошло, начинать по-новому и плавно подходить [к возвращению]. Нужно перевернуть страницу, готовиться и пахать. Мы были в одинаковых условиях. Это был шанс, как для него, так и для меня. Он воспользовался этим шансом, значит, для меня работа начинается по новой», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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