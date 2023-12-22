Павлович – о причинах поражения Аспиналлу: «Много было нюансов. Самый главный из них – короткое уведомление»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Том Аспиналл Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович высказался о поражении от Тома Аспиналла.

«Много было нюансов. Самый главный из них – короткое уведомление. Я всегда говорю, что нужна полноценная работа под соперника. Нужно стараться по возможности проводить полноценный лагерь.

Аспиналл знал заранее об отмене боя ДжонсМиочич? Я думаю, это просто метание воздуха. Смысла говорить об этом нет. Прошел бой, мы видели, как он закончился.

Сейчас нужно откинуть все, что произошло, начинать по-новому и плавно подходить [к возвращению]. Нужно перевернуть страницу, готовиться и пахать. Мы были в одинаковых условиях. Это был шанс, как для него, так и для меня. Он воспользовался этим шансом, значит, для меня работа начинается по новой», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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7 комментариев
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Как обычно заголовок противоречит основному смыслу новости
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Ответ Нэту Никуа
Болтше месяца назад бой был. Смысл в этих вью? Посвежей новостей нет- скормим людям мертвечину...
ну хотя бы не философия Шлеменко про развал СССР из за сухого закона, Иван-чай и детское шампанское и на том спасибо))
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Слишком прямолинейный и медленны на ногах. Надо менять лагерь,на одной ударке далеко не уедешь.
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Болтше месяца назад бой был. Смысл в этих вью? Посвежей новостей нет- скормим людям мертвечину...
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какое ещё короткое уведомление? Павлович же был запасным на случай травмы и должен был провести полноценную подготовку
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