Вадим Немков: «Следующий бой проведу до конца зимы. Скоро будет анонс»
Вадим Немков рассказал, когда проведет следующий поединок.
«Скоро будет анонс моего ближайшего боя. Но я пока не могу разглашать его детали, так как организаторы еще не объявили. Скажу только, что бой пройдет за рубежом и состоится до конца зимы», – заявил экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
Немков (17-2) в последний раз дрался в июне, когда победил Йоэля Ромера единогласным решением судей. В августе он объявил о переходе в тяжелый вес.
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