Немков – о преимуществах в потенциальном бою с Нганну: «Скорость, точность и борьба»

Вадим Немков сравнил себя и Фрэнсиса Нганну.

«Вижу ли я себя победителем в этом поединке? Ну, да. Вообще в каждом бою видишь себя победителем, если ты увидишь себя проигравшим, то большого смысла нет. Чем я опасен для ? Думаю, скорость, точность и плюс борьба.

Пока мы ничего не обсуждали, потому что у нас все‑таки есть непонятки в организации. Мы не знаем, что дальше произойдет, когда будет турнир, какой будет контракт, кто будет босс, будет ли это », – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

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