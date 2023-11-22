Немков – о преимуществах в потенциальном бою с Нганну: «Скорость, точность и борьба»
Вадим Немков сравнил себя и Фрэнсиса Нганну.
«Вижу ли я себя победителем в этом поединке? Ну, да. Вообще в каждом бою видишь себя победителем, если ты увидишь себя проигравшим, то большого смысла нет. Чем я опасен для Нганну? Думаю, скорость, точность и плюс борьба.
Пока мы ничего не обсуждали, потому что у нас все‑таки есть непонятки в организации. Мы не знаем, что дальше произойдет, когда будет турнир, какой будет контракт, кто будет босс, будет ли это Скотт Кокер», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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