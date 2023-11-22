«Если отказываюсь от железа, у меня начинают вылетать плечи, колени». Немков рассказал о причинах перехода в тяжелый вес

Теги MMA Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков рассказал о причинах перехода в тяжелый вес.

– Вы говорили, что хотите перейти в тяжелый вес, потому что вам все сложнее гонять в 93 кг. А у вас не было версии, что вы просто очень много мышц набрали, занимаясь кроссфитом и тренировками с весами, и может быть, просто стоило отказаться от какой‑то части мышечной массы, от работы с железом?

– Дело в том, что, когда я отказываюсь от железа, у меня начинают вылетать плечи, колени. Начинают травмы сыпаться. То есть, когда занимаюсь железом, у меня все мышцы в тонусе и суставы хорошо работают, суставы в серьезном мышечном корсете: спина, плечи, колени.

– Но в тяжелом весе почти все бойцы ростом выше 190 см. Это может быть проблемой при вашем росте 182 см?

– Не знаю, для Федора [Емельяненко] же не было проблемой 10 см разницы, когда он дрался… Все нормально будет, не переживайте, – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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4 комментария

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Всеволод Бобров
Ответ <<Amstel Trigun>>
Какие же всё таки спортсмены недалёкие люди. Неужели нужно быть гением что бы понимать что ты не Фёдор, что сам Фёдор дрался совсем в другое время. А проблема не в мышцах, а в том что нужно диету держать между боями, а не отъедаться пельмешками до состояния пирожка!
Немков всегда сухой
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mario-romario
Ответ <<Amstel Trigun>>
Какие же всё таки спортсмены недалёкие люди. Неужели нужно быть гением что бы понимать что ты не Фёдор, что сам Фёдор дрался совсем в другое время. А проблема не в мышцах, а в том что нужно диету держать между боями, а не отъедаться пельмешками до состояния пирожка!
Ты я смотрю прям очень «далёкий»😂
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