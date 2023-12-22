Немков – о вечеринке Ивлеевой: «Сатанисты. Всем нужно объединиться против них – и Маваши, и Дивничу, и Исмаилову»

Теги MMA Bellator Миша Маваши Максим Дивнич Вадим Немков Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков раскритиковал участников вечеринки, организованной Настей Ивлеевой.

«Надо всем объединиться. На СВО воюют все вместе, плечом к плечу мусульмане, православные, язычники, буддисты. Все воюют, потому что у них всех одна цель – это выжить, победить.

А у нас здесь, на гражданке, появились враги в виде этой вот вечеринки, которая была в Москве, вышла в сеть, в медиа. Сатанисты – их по-другому назвать нельзя.

И вот сейчас надо сплотиться – Мише Маваши, Максу Дивничу, Маге Исмаилову, Сослану Асбарову и всем, кто начал ругаться между собой в обычной мирной жизни. Им надо сплотиться против сатанистов, которые открыто делают такие вещи», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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14 комментариев
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А сам товарищ тоже в Мск?
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Эта вечеринка-- детский сад, на фоне того что творилось в нулевых в клубах той же Москвы и никто не возмущался.
А один сожженый клуб , вообще, никогда не опускался до такого минимализма в пошлости.
Повестка решает.
Бестолковое время ЗОЖа, сменившее бестолковое время разврата и вседозволенности, плавно перетекло в бестолковое время традиционных ценностей
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Как же плевать на них.
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Сказал святой человек, который избивает людей за деньги.
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Он говорит у них одна цель выжить и победить... Вадим, а, что значит победить?!
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кому вообще какое дело до этой вечеринки? они что, на красной площади её устроили? так возбудились, маховик репрессий только раскручивается...
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Ответ Орбит Орбит
про объединиться против них это хорошо конечно. но такие мерзопакостные разжигатели типа Дивнича и Маваши сами могут ходить на такие вечеринки)
что хорошего? чем они вам мешают?
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Вадим, не завидуй.
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Кого победить? За что умирать?
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Сделали вас, тупых дебилов. Даже ...опы лизать не пригласили.
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Ответ Wayne Gretzky 99
А сам товарищ тоже в Мск?
Вроде в Белгороде живёт
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