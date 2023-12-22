Немков – о вечеринке Ивлеевой: «Сатанисты. Всем нужно объединиться против них – и Маваши, и Дивничу, и Исмаилову»

Вадим Немков раскритиковал участников вечеринки, организованной Настей Ивлеевой.

«Надо всем объединиться. На СВО воюют все вместе, плечом к плечу мусульмане, православные, язычники, буддисты. Все воюют, потому что у них всех одна цель – это выжить, победить.

А у нас здесь, на гражданке, появились враги в виде этой вот вечеринки, которая была в Москве, вышла в сеть, в медиа. Сатанисты – их по-другому назвать нельзя.

И вот сейчас надо сплотиться – , , , и всем, кто начал ругаться между собой в обычной мирной жизни. Им надо сплотиться против сатанистов, которые открыто делают такие вещи», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

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