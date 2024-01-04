Андерсон хочет трилогию с Немковым: «Наш счет 1:1. Вадим лучше откажется от титула, чем потеряет его»

Теги MMA Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Кори Андерсон хочет третий поединок с Вадимом Немковым.

«Я хотел провести три боя за год, и мне предложили поединок против Вадима Немкова в ноябре, но потом он объявил, что уходит из полутяжелого веса.

Вадим, не бойся, братан. Просто рискуй, ты знаешь, что случится. Ты в курсе, что я готов. Все пройдет не так, как наш второй бой. На этот раз я буду не бороться, а использую свои кулаки. Если боишься, то давай, беги прямиком в тяжелый вес. Я слышал, что ты всех побил в полутяжелом дивизионе. Но у нас 1:1. Возможно, этого нет в официальной статистике, но это так.

Наш поединок мог бы запомниться надолго. Но Немков лучше откажется от титула, чем потеряет его», – заявил боец Bellator Кори Андерсон.

Напомним, что Немков и Андерсон уже дважды дрались: первый бой признан несостоявшимся из-за столкновения головами в третьем раунде, а в реванше победил россиянин единогласным решением судей.

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