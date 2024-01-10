Каллум Смит: «Бетербиев – очень хороший боксер, но это не значит, что его нельзя победить. Верю, что нокаутирую его»
Каллум Смит уверен в победе над Артуром Бетербиевым.
«Он очень хороший боец, его послужной список говорит сам за себя. Но это не значит, что его нельзя победить – ему можно нанести урон, мы уже это видели.
Я знаю, что смогу выиграть у Бетербиева. Верю, что нокаутирую его», – сказал боксер Каллум Смит.
Поединок между Смитом и Бетербиевым пройдет в ночь на 14 января в Квебеке (Канада).
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