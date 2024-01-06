Эдди Хирн: «Возраст и травмы – слабые стороны Бетербиева. Он проиграет Смиту»

Теги Артур Бетербиев бокс Эдди Хирн Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн высказался о предстоящем бое Артура Бетербиева и Каллума Смита.

«Возраст и травмы – слабые стороны Бетербиева. Именно из-за этих причин ему пришлось отложить бой против Смита. Еще в поединке с Энтони Ярдом было заметно, что все это влияет на него. Хотя Энтони, конечно, очень хороший боксер.

Думаю, что Артуру можно причинить боль. По нему можно попасть. Конечно, он все еще опасен, но я верю, что Смит победит», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Поединок между Смитом и Бетербиевым пройдет в ночь на 14 января в Квебеке (Канада).

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1 комментарий
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Будет тяжелый бой для Артура .
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