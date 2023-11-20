Дмитрий Бивол: «Бетербиев – фаворит поединка со Смитом»

Дмитрий Бивол считает Артура Бетербиева фаворитом в поединке с Каллумом Смитом.

«Да, после поединка с Линдоном Артуром я надеюсь встретиться с победителем пары Бетербиев – Смит. Это план, которого придерживался бы любой нормальный спортсмен.

Кто победит в их бою? Не хотел бы это обсуждать, но думаю, что фаворит – Бетербиев», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Глава управления развлечений Саудовской Аравии хочет организовать бой Бивола и Бетербиева

Бивол – о реванше с Канело: «Были только разговоры и никаких подвижек. Я готов драться»