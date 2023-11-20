Дмитрий Бивол: «Бетербиев – фаворит поединка со Смитом»
Дмитрий Бивол считает Артура Бетербиева фаворитом в поединке с Каллумом Смитом.
«Да, после поединка с Линдоном Артуром я надеюсь встретиться с победителем пары Бетербиев – Смит. Это план, которого придерживался бы любой нормальный спортсмен.
Кто победит в их бою? Не хотел бы это обсуждать, но думаю, что фаворит – Бетербиев», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
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Потому, не верю, что бой Бетербиев- Бивол состоится. Почему? Потому что свита делает короля. Вот и очкуют свиты обоих)))