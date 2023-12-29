Боб Арум: «Бетербиев – лучший полутяжеловес в мире»

Теги Боб Арум полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Боб Арум назвал Артура Бетербиева лучшим полутяжеловесом планеты.

«14 января в Квебеке чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев будет защищать титулы против очень опытного бывшего чемпиона Каллума Смита.

Артур – лучший боец в категории до 79 кг, и мне не терпится увидеть, как он продлит невероятную серию нокаутов», – написал в соцсетях босс компании Top Rank Боб Арум.

Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?

Бивол – о Бетербиеве: «Артур никогда не был мне другом. Он считает, что мы соперники – характер такой»

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1 комментарий
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3 пояса собранные по одному , 19 досрочных побед подряд из 19 проведенных боев ! По факту
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