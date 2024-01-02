Эдди Хирн: «Каллум Смит отправит Бетербиева в глухой нокаут»

Теги Артур Бетербиев бокс Эдди Хирн Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя Каллума Смита и Артура Бетербиева.

«Считаю, что Смит – фаворит противостояния. Знаете, с Бетербиевым боксировал Каллум Джонсон. Это было давно, но я отлично помню, что Артур упал после левого хука.

Вспоминаю об этом каждый раз, когда думаю о следующем поединке Бетербиева – уверен, что Смит подловит его на контратаке. У меня нет сомнений, что Каллум отправит Бетербиева в глухой нокаут», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Поединок между Смитом и Бетербиевым состоится в ночь на 14 января в Квебеке (Канада).

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6 комментариев
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39 это конечно уже не 30 и не 35. И скорость у него подсела и с дыхалкой наверняка не все ладно)) в 12 раунде почему-то никто проверить так и не смог. Но если своих несколько ударов Бетербиев донесет в челюсть, то опять никто так и не выяснит, что там у него с дыхалкой на протяжении 12 раундов! А вдруг в 12 раунде дыхалки у Артура не хватит)).
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Фантазер... Ты меня называла
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Верю что в бою Смита и Бетербиева будет нокаут)
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В нынешнее время Каллум является одним из любимчиков Эдди Хирна — едва ли ни самого влиятельного промоутера в мире. Известный британский функционер и ряд его приспешников активно продвигают своего соотечественника вверх по карьерной лестнице.
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Справедливости ради, БТР реально очень много пропускает. И когда это скажется в боях, никто не знает. Может и вообще не скажется.
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Ответ RusVector
39 это конечно уже не 30 и не 35. И скорость у него подсела и с дыхалкой наверняка не все ладно)) в 12 раунде почему-то никто проверить так и не смог. Но если своих несколько ударов Бетербиев донесет в челюсть, то опять никто так и не выяснит, что там у него с дыхалкой на протяжении 12 раундов! А вдруг в 12 раунде дыхалки у Артура не хватит)).
В истории бокса были непобедимые боксёры, но непобедимый с одними нокаутами только трагически погибший Эдвин Валеро - 27 побед при 27 нокаутах и 8 победах в чемпионских боях.
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