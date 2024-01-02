Эдди Хирн: «Каллум Смит отправит Бетербиева в глухой нокаут»
Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя Каллума Смита и Артура Бетербиева.
«Считаю, что Смит – фаворит противостояния. Знаете, с Бетербиевым боксировал Каллум Джонсон. Это было давно, но я отлично помню, что Артур упал после левого хука.
Вспоминаю об этом каждый раз, когда думаю о следующем поединке Бетербиева – уверен, что Смит подловит его на контратаке. У меня нет сомнений, что Каллум отправит Бетербиева в глухой нокаут», – сказал промоутер Эдди Хирн.
Поединок между Смитом и Бетербиевым состоится в ночь на 14 января в Квебеке (Канада).
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