Эдди Хирн: «Каллум Смит отправит Бетербиева в глухой нокаут»

Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя Каллума Смита и Артура Бетербиева.

«Считаю, что Смит – фаворит противостояния. Знаете, с Бетербиевым боксировал Каллум Джонсон. Это было давно, но я отлично помню, что Артур упал после левого хука.

Вспоминаю об этом каждый раз, когда думаю о следующем поединке – уверен, что Смит подловит его на контратаке. У меня нет сомнений, что Каллум отправит Бетербиева в глухой нокаут», – сказал промоутер .

Поединок между Смитом и Бетербиевым состоится в ночь на 14 января в Квебеке (Канада).

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