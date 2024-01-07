Артур Бетербиев: «Неделя до боя со Смитом. Впереди интересные дни»

Артур Бетербиев выложил пост о грядущем поединке с Каллумом Смитом.

«Всего одна неделя до боя. Начинаются самые интересные дни», – написал в телеграм-канале чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

Напомним, что в ночь на 14 января Бетербиев подерется с Каллумом Смитом за титулы IBF, WBC и WBO.

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