Цзю – о бое Бетербиева и Смита: «Артур будет явным фаворитом»

Теги Константин Цзю Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю высказался о поединке Артура Бетербиева и Каллума Смита.

«Я многое не знаю о Смите, но могу сказать, что Бетербиев будет явным фаворитом. Как пройдет бой? Тяжело судить, в любом случае буду болеть за Артура. А что касается потенциального боя Бетербиева против Дмитрия Бивола, то я не хочу видеть этот поединок.

Хочется, чтобы наши российские боксеры были первыми, не дравшись друг с другом. Бетербиеву 39, сколько он еще сможет драться? Это индивидуальный момент, тут я конкретно не смогу ответить. Я лично дрался до 35», – сказал бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Поединок между Бетербиевым  и Смитом пройдет в ночь на 14 января в Квебеке (Канада).

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