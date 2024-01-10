Анкалаев – про Уокера: «Джонни встал на моем пути. Хочу снести ему голову»

Магомед Анкалаев высказался о предстоящем реванше с Джонни Уокером.

Первый поединок между бойцами прошел в главном карде UFC 294 и был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны Анкалаева.

«В первом бою я был очень зол, потому что у меня был долгий простой. Я хотел драться. Почти целый год – восемь месяцев у меня не было боя, сколько бы ни просил. И он согласился, и получилось так, что за три минуты бой закончился, и «несостоявшимся» его сделали.

Поэтому были эмоции, был зол. Но как бывает: время проходит, и ты понимаешь – это жизнь, так суждено, такое случается. Сейчас у меня к нему ничего личного нет, только спортивный интерес. Он встал на моем пути. Мне нужно его убрать, и все.

В общем, ничего личного к нему нету, но реально я тоже хочу снести ему голову, так как он задержал мой путь. Можно сказать, он мне сделал помеху», – заявил полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Анкалаев – о подготовке к бою с Уокером: «Последние спарринги проводил с Волковым. Он мне очень помог»

Джонни Уокер: «Приглашу Анкалаева на вечеринку после победы над ним. Давайте повеселимся»