Магомед Анкалаев: «Иншаллах, в этом году я стану чемпионом UFC»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев пообещал завоевать чемпионский пояс UFC в этом году.

«Иншаллах, в 2024 году я стану чемпионом. Уже на следующей неделе сделаю кое-что особенное», – написал Анкалаев в социальных сетях.

В ночь на 14 января россиянин проведет поединок против Джонни Уокера. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 234, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

Магомед Анкалаев: «Остановлю Уокера в течение трех раундов. Джонни, готовься к войне»

Перейра хочет драться с Анкалаевым: «Многие говорят, что Магомед – плохой соперник для меня. Выбрал бы бой с ним, а не с Хиллом»

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3 комментария
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А что означает "иншаллах", кто переведëт? Сайт русскоязычный.
+2
-1
+1
Ответ Назар Игорь
А что означает "иншаллах", кто переведëт? Сайт русскоязычный.
«Если Бог даст, стану чемпионом» он сказал
+1
-1
0
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