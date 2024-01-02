Магомед Анкалаев: «Иншаллах, в этом году я стану чемпионом UFC»
Магомед Анкалаев пообещал завоевать чемпионский пояс UFC в этом году.
«Иншаллах, в 2024 году я стану чемпионом. Уже на следующей неделе сделаю кое-что особенное», – написал Анкалаев в социальных сетях.
В ночь на 14 января россиянин проведет поединок против Джонни Уокера. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 234, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
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