Магомед Анкалаев: «Иншаллах, в этом году я стану чемпионом UFC»

Магомед Анкалаев пообещал завоевать чемпионский пояс UFC в этом году.

«Иншаллах, в 2024 году я стану чемпионом. Уже на следующей неделе сделаю кое-что особенное», – написал в социальных сетях.

В ночь на 14 января россиянин проведет поединок против . Бой возглавит турнир UFC Fight Night 234, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

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